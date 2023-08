Κοινωνία

Τροχαίο: Γυναίκα απανθρακώθηκε στο αυτοκίνητό της

Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από φλεγόμενο όχημα που ενεπλάκη σε τροχαίο στη Φωκίδα.

(εικόνα αρχείου)

Η σορός μίας γυναίκας ανασύρθηκε από φλεγόμενο όχημα, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε την Κυριακή στο 52ο χλμ της επαρχιακής οδού Λιβαδειάς – Άμιφισσας, στο Χρισσό Φωκίδας.

Το αυτοκίνητο πήρε φωτιά, αφού συγκρούστηκε με άλλο μετωπικά, όπως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

