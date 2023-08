Φωκίδα

Άμφισσα - Τροχαίο: Είδε την μητέρα της να καίγεται ζωντανή μέσα στο αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες του τροχαίου δυστυχήματος, με μία νεκρή και τραυματίες.

-

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό τέλος είχε γυναίκα της οποίας το όχημα συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά κι εκείνη να απανθρακωθεί.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες το όχημά της 67χρονης Ελληνίδας συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που μετέφερε Κινέζους τουρίστες από τους Δελφούς, στο Χρισσό, στην εθνική Λιβαδειάς – Άμφισσας.

Το αυτοκίνητο της γυναίκας ανετράπη και πήρε φωτιά, ενώ εκείνη εγκλωβίστηκε και κάηκε ζωντανή.

Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι, η κόρη της προπορευόταν σε άλλο όχημα και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν αυτόπτης μάρτυρας της τραγικής κατάληξης της μητέρας της.

Από τους 34 επιβάτες του, τραυματίστηκαν οι πέντε ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Άμφισσας, για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις.

Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συνολικά 14 άτομα με 5 οχήματα, ενώ εκλήθη και η 7η ΕΜΑΚ που δε χρειάστηκε τελικά να επέμβει.

Προανάκριση για το φοβερό δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας, που διέκοψε την κυκλοφορία στο σημείο, η οποία και διεξάγεται από εναλλακτική οδό μέσω του χωριού.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Γυναίκα απανθρακώθηκε στο αυτοκίνητό της

Μουντιάλ Γυναικών: Η Ισπανία νίκησε στον τελικό την Αγγλία (εικόνες)

ΑΕΚ – Μελισσανίδης: “Πρόστιμο” σε όλους τους παίκτες για την πρόκριση