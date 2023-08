Βοιωτία

Βοιωτία: Φωτιά στον Πρόδρομο - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους (εικόνες)

Τι αναφέρει το μήνυμα που εστάλη σε μόνιμους κατοίκους και παραθεριστές, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή.

(Πηγή εικόνας: Facebook / Forecastweather.Greece και Marianna Spanou)

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πρόδρομος Βοιωτίας, όπου πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς οι φλόγες είναι κοντά στον οικισμό

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Δασική πυρκαγιά ?? στην περιοχή #Πρόδρομος



!? Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 21, 2023

Απο το 112 έχουν σταλεί δύο μηνύματα σε κατοικους και παραθεριστές που βρίσκονται στον Πρόδρομο (ή Χώστια) ώστε να είναι σε ετοιμότητα και το άλλο σε κατοίκους και επισκέπτες στην παραλία Σαράντη, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς Θίσθη.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην #Παραλία_Σαράντη απομακρυνθείτε προς #Θίσβη



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 21, 2023

(Πηγή βίντεο: Facebook / Marianna Spanou)

«Εκκενώθηκε ένα κάμπινγκ που λειτουργούσε στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού και της παραλίας Σαράντη εστάλη για προληπτικούς λόγους. Το μέτωπο είναι μεγάλο σε έκταση, έχει ένα μήκος πάνω από 3-4 χιλιόμετρα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου.





Από την Πυροσβεστική έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση και ήδη επιχειρούν στην πυργαγιά 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ, τριών αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου.

(Πηγή εικόνας: Facebook / Forecastweather.Greece)









