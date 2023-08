Δωδεκανήσα

Ρόδος: Tουρίστας έβαζε φωτιές στο νησί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκε να βάζει φωτιά ο τουρίστας, που ταξίδεψε στην Ρόδο απο την κεντρική Ευρώπη.

-

(εικόνα αρχείου)

Για εμπρησμό συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας 20χρονος Γερμανός τουρίστας, ο οποίος διέμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή των Φανών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος έβαλε φωτιά σε καλαμιές, έγινε αντιληπτός από προσωπικό του ξενοδοχείου, που τον παρέδωσε στους άνδρες της Πυροσβεστικής, οι όποιοι έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σήμερα το πρωί, ο 20χρονος Γερμανός οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα πρωτοδικών για τα περαιτέρω.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, από την προανάκριση που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι ο νεαρός τουρίστας ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, όταν συνελήφθη, είχε προβεί σε αντίστοιχα αδικήματα και στη Γερμανία.

Πιθανολογείται ότι ο ίδιος δράστης ευθύνεται και για ακόμη ένα περιστατικό φωτιάς που εκδηλώθηκε στην ίδια περιοχή την προηγούμενη μέρα.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: 18χρονος βίασε και στραγγάλισε 11χρονη - Την άφησε νεκρή κάτω από το κρεβάτι της

Λαγονήσι: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας που προσπάθησε να σώσει το παιδί του

Φωτιά στην Βοιωτία: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε στάνη