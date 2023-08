Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Η φωτιά “απειλεί” το δάσος της Δαδιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πλήρη εξέλιξη τα μέτωπα των πυρκαγιών στον Έβρο. "Χιονίζει" στάχτη στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Δόθηκε στην κυκλοφορία η Εγνατία Οδός.

-

Στις παρυφές της Δαδιάς έφτασε η πυρκαγιά που κατακαίει τον Έβρο, θέτοντας υπό άμεση απειλή το περιώνυμο δάσος που είχε πληγεί καίρια πέρυσι από άλλη, μεγάλη φωτιά, η οποία είχε κάψει τότε περισσότερα από είκοσι χιλιάδες στρέμματα -πεύκης κυρίως.

Όπως ανάφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Εβραίου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς, η πυρκαγιά εξελίσσεται στο χωριό Λυκόφη κοντά στο παρατηρητήριο για τα άγρια πουλιά όπου αναχαιτίστηκε προσωρινά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Πέτροβιτς παραμένει η απειλή για το δάσος λόγω των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων έντασης 6-7 μποφόρ που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή «δίνοντας» κατά διαστήματα ριπές των 8 έως και 9 μποφόρ.

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, η μάχη που δίνουν οι δυνάμεις πυροσβέστης σκληρή. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέτωπα στο χωριό Νιψα που είναι και το πιο μεγάλο, στα χωριά Δορίσκο και Μοναστηράκι ένα άλλο, στις Φερρες στο χωριό Καβυσσός πλησία της Εγνατίας και στην Λυκόφη Σουφλίου», πρόσθεσε ο κ. Πετροβιτς.

«Αυτή την ώρα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης χιονίζει στάχτη, και κάτοικοι έχουν λάβει ειδοποίηση από την Διεύθυνσης Υγείας να κλείσουν πόρτες και παράθυρα», συνέχισε ο αντιπεριφερειάρχης και ενημέρωσε ότι η Εγνατία οδός άνοιξε για τα οχήματα που κινούνται προς και από τα σύνορα.

Έτσι χιλιάδες τουρίστες, Τούρκοι κυρίως, αλλά και κάτοικοι του Βορείου Έβρου που είχαν σπεύσει για το Σαββατοκύριακο στην Αλεξανδρούπολη, και εγκλωβίστηκαν λόγω του ότι έκλεισε η Εγνατία σιγά σιγά αρχίζουν από το πρωί να αποχωρούν.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Κήπων και συγκεκριμένα από το ύψος του οικισμού Λουτρών έως τον οικισμό Μοναστηράκι και στα δύο ρεύματα.

«Τα εναέρια μέσα αλλά και οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς, αλλά οι προσπάθειές τους διασπώνται συνεχώς λόγω του ότι ξεσπούν νέες πυρκαγιές που μεταφέρονται σε άλλα σημεία με την βοήθεια των ανέμων», σημείωσε ο κ.Πετροβιτς, ο οποίος καταλήγοντας υπογράμμισε πως οι καλαμιές στα χωράφια από τα θερισμένα καλαμπόκια λειτουργούν ως «καύσιμο» για την ταχύτατα μετάδοσή της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί 12 χωριά, ενώ κάηκαν εννέα σπίτια και μία εκκλησία. Στάχτη έχουν γίνει χιλιάδες στρέμματα δάσους, καλλιεργήσιμων εκτάσεων, μελίσσια και κτηνοτροφικές μονάδες ενώ η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Με αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο επτά πυροσβέστες και ένας εθελοντής.

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ έδωσαν για δεύτερη νύχτα στην Αλεξανδρούπολη πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι επιχειρώντας να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Αεροσκάφη από την Κύπρο και επίγειες δυνάμεις από την Ρουμανία

Πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κύπρο, καθώς και επίγειες δυνάμεις από τη Ρουμανία θα συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Αλεξανδρούπολη, όπως ανέφερε ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (τουίτερ).

«Ως απάντηση στις πυρκαγιές στην Αλεξανδρούπολη στην Ελλάδα, επιστρατεύουμε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα μέσω του rescEU με έδρα την Κύπρο και μια πυροσβεστική ομάδα με περισσότερους από 50 πυροσβέστες και 10 οχήματα από τη Ρουμανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για την υποστήριξη των εθνικών ομάδων» επισημαίνει ο κ. Λέναρσιτς.

Στα επείγοντα του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης μετέβησαν πολλοί πολίτες και πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα ή εγκαύματα. Αντιμετωπίσθηκαν τα περισσότερα περιστατικά χωρίς να χρειασθούν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Σήμερα το πρωί νοσηλεύονται επτά ασθενείς εκτός κινδύνου. Οι έξι στην Πνευμονολογική Κλινική με αναπνευστικά προβλήματα, εκ των οποίων οι δύο είναι πυροσβέστες. Επίσης, στην Χειρουργική Κλινική νοσηλεύεται ένας πυροσβέστης με εγκαύματα στο πόδι και στον βραχίονα

Την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για τη δορυφορική καταγραφή των καμένων εκτάσεων και των ζημιών που έχει προκαλέσει η μεγάλη πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στρατός , εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη στη Νιψα, το Δωρικό και τον Άβαντα προκειμένου να συγκρατήσουν τη φωτιά και να μην περάσει στη Βιομηχανική περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 59 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν 16 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και των Ο.Τ.Α.

Στο μεταξύ ακραίος θα είναι και σήμερα Δευτέρα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε: Αττική, κεντρική και νότια Εύβοια, Αργολίδα, περιοχές της Βοιωτίας και της Κορινθίας με τις Αρχές να προειδοποιούν για τον πολύ υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών.

Αρτοποιός: ένας “τεράστιος ανεμιστήρας” σπρώχνει τις φλόγες σε να μέτωπα

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε ότι στην Αλεξανδρούπολη είναι «συνεχόμενη μια πολύ δύσκολη κατάσταση, λόγω των ανέμων και των ακραίων συνθηκών.

«Είναι σαν να έχουμε έναν τεράστιο ανεμιστήρα που σπρώχνει διαρκώς την πυρκαγιά και δημιουργεί νέα μέτωπα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοποιός, λέγοντας πως «δύο είναι τα μεγαλύτερα μέτωπα, που δυσκόλεψαν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο ένα είχε δημιουργηθεί μια τεράστια αντιπυρική ζώνη και είχαν συγκεντρωθεί εκεί δυνάμεις για να την ανακόψουν, όμως λόγω των ανέμων η φωτιά «πέρασε» εκατοντάδες μέτρα μακριά».

Επεσήμανε ότι «έχουν εκκενωθεί 13 οικισμοί, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πως θα κινηθεί η φωτιά τις επόμενες ώρες».

Ο κ. Αρτοποιός διευκρίνισε ακόμη ότι το πρωί της Δευτέρας, «το κομμάτι που μας απασχολεί περισσότερο είναι το δυτικό μέτωπο, που βρίσκεται πάνω από την Εγνατία Οδό, καθώς η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού στην Νίψα και κοντά στο Δωρικό και την Αμφιτρίτη».

«Η πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη εδώ και τρεις μέρες στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και το νέο μέτωπο, σήμερα στη Βοιωτία, με τον άδικο θάνατο ενός ακόμα συνανθρώπου μας, επιβεβαιώνουν με τον πλέον τραγικό τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την παντελή έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας, με επίκεντρο την πρόληψη. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τώρα όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την κατάσβεση των πυρκαγιών, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, για να μην καταστραφεί άλλος δασικός πλούτος και περιουσίες. Θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς και τους οικείους του αδικοχαμένου κτηνοτρόφου στον Πρόδρομο Βοιωτίας», αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: 18χρονος βίασε και στραγγάλισε 11χρονη - Την άφησε νεκρή κάτω από το κρεβάτι της

Λαγονήσι: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας που προσπάθησε να σώσει το παιδί του

Πάτρα: Μυστήριος θάνατος 37χρονης και σύλληψη του συντρόφου της