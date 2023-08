Καβάλα

Καβάλα: Η φωτιά στο Διαλεκτό έφτασε στα σπίτια (εικόνες)

Μεγάλη φωτιά στο Διαλεκτό Καβάλας. Στα σπίτια έφτασαν οι φλόγες. Τραυματίστηκαν πυροσβέστες.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Καβάλα, στο χωριό Διαλεκτό. Οι ισχυροί άνεμοι έφεραν τις φλόγες μέχρι τις πόρτες των σπιτιών του οικισμού. Στους κατοίκους έχει ήδη σταλεί μήνυμα εκκένωσης από το 112.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και ενεάριες δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, ενώ ζημιές υπέστη και το όχημά τους.

Η φωτιά είναι τόσο μεγάλη, που οι καπνοί είναι ορατοί από την Ξάνθη.

Εικόνες, βίντεο: kavala-portal.gr, xanthinea.gr

