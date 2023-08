Έβρος

Έβρος: Φωτιά στα Λάβαρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού. Στη μάχη με τις φλόγες και εναέρια μέσα.

-

Φωτιά ξέσπασε στα Λάβαρα του Έβρου το μεσημέρι της Δευτέρας με το 112 να δίνει εντολή για εκκένωση του οικισμού, ζητώντας από τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς την Ορεστιάδα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή και στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς στα Λάβαρα επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και δύο αεροσκάφη.

Εξέλιξη: Εν τω μεταξύ, εκκένωση των οικισμών του Άβαντα και της Ασσύμης προς την Αλεξανδρούπολη αποφασίστηκε, και στάλθηκε ήδη μήνυμα στους κατοίκους από το 112.

Οι κάτοικοι του Άβαντα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού, εκεί υπήρχαν λεωφορεία του δήμου Αλεξανδρούπολης για να μεταφέρουν όσους δεν είχαν δικό τους μεταφορικό μέσο.

Οι αστυνομικοί συντόνιζαν και επέβλεπαν την εκένωση, μαζί με εθελοτές του Ερυθρού Σταυρού και άλλους, προκειμένου να βοηθήσουν ηλικιωμένους και ανήμπορους

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Υπερήλικας ο οδηγός που σκότωσε τον 40χρονο στην παραλιακή (εικόνες)

Μύκονος: Σκοτώθηκε πέφτοντας σε βράχια με το τέντερ

Ερμού: Επίθεση με μαχαίρι μετά από καβγά