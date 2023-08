Ροδόπη

Φωτιά στην Ροδόπη: Εκκενώνονται χωριά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση.

-

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα τη Δευτέρα σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδόπη.

Στις 4 το απόγευμα κάτοικοι των περιοχών Μέγας Πιστός και Μίσχος έλαβαν μήνυμα από το 112 να εκκενώσουν προς Ίασμο.

Για την κατάσβεση φωτιάς στη Ροδόπη κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Οι φλόγες έκαψαν αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Δροσίνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Υπερήλικας ο οδηγός που σκότωσε τον 40χρονο στην παραλιακή (εικόνες)

Μύκονος: Σκοτώθηκε πέφτοντας σε βράχια με το τέντερ

Ερμού: Επίθεση με μαχαίρι μετά από καβγά