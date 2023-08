Λάρισα

Λάρισα: Σκύλος επιτέθηκε σε ηλικιωμένη

Επίθεση από σκυλί δέχθηκε μια γυναίκα που μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας που δεν είχε αντιτετανικό ορό.

Aδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και δάγκωσε ηλικιωμένη χθες στα Μεσάγγαλα. Είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό επίθεσης αδέσποτων σκυλιών σε ανθρώπους στα Μεσάγγαλα και οι κάτοικοι και παραθεριστές καταγγέλλουν ότι «ο Δήμος Τεμπών γνωρίζει γι’ αυτά, αλλά δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα, που απειλεί την ασφάλεια των πολιτών».

Όπως υποστήριξε η 77χρονη γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση του αδέσποτου σκυλιού στην “Ελευθερία”, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα στην κλήση και μεταφέρθηκε στο Αγροτικό Ιατρείο Μεσαγγάλων, όπου περιποιήθηκαν το τραύμα της στο πόδι, αλλά δεν είχαν αντιτετανικό ορό για να της χορηγήσουν. Η ταλαιπωρία της γυναίκας συνεχίστηκε, όταν τραυματισμένη και με δυσκολία στην κίνησή της, αναγκάστηκε να μεταβεί σε φαρμακείο του οικισμού για να της χορηγηθεί αντιτετανικός ορός.

«Δεν φτάνει που φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας, δεν φτάνει που νιώθουμε απροστάτευτοι…, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε και την περίθαλψη που χρειάζεται. Επιτρέπεται το Αγροτικό Ιατρείο Μεσαγγάλων να μην έχει αντιτετανικος ορούς;» καταγγέλλει η 77χρονη.

Τόνισε δε, ότι κάποιοι κάτοικοι του παραθαλάσσιου οικισμού συντηρούν τις αγέλες των αδέσποτων στα Μεσάγγαλα προσφέροντας τους τακτικά φαγητό.

