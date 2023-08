Παράξενα

Χανιά - καταγγελία: Έδειρε παιδάκια που έκαναν ποδήλατο κάτω από το σπίτι του!

Οι γονείς των παιδιών στα οποία άσκησε βία ο μεσήλικας υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του

«Χτενίζουν» τα Χανιά οι αστυνομικοί για να εντοπίσουν έναν άντρα που ενοχλήθηκε από τις χαρούμενες φωνές μικρών παιδιών τα οποία έκαναν ποδήλατο έξω από το σπίτι του και δεν δίστασε να βιαιοπραγήσει σε βάρος τους, ενώ έσπευσε να εξαφανιστεί όταν είδε τους γείτονες να κινούνται απειλητικά εναντίον του.

Το επεισόδιο συνέβη όταν ο μεσήλικας δράστης βγήκε σε έξαλλη κατάσταση από το σπίτι του σε μια γειτονιά των Χανίων το μεσημέρι του Σαββάτου και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει τα ανήλικα παιδιά, που ήταν όλα κάτω των 12 χρόνων. Όμως, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς χαστούκισε ένα από αυτά και άρπαξε από τη μπλούζα ένα άλλο σηκώνοντάς το ψηλά.

Μπροστά στην κατακραυγή από τους γείτονες οι οποίοι είδαν τι συνέβη και άρχισαν να φωνάζουν, ο θρασύς άντρας ανέβηκε στο μοτοποδήλατό του και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι γονείς των παιδιών στα οποία άσκησε βία υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του και σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, σύμφωνα με το protothema.gr

