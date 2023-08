Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες - Τραγικός ο πρώτος απολογισμός

Εξακολουθεί να μαίνεται το πύρινο μέτωπο του νησιού ωστόσο κανείς δε μπορεί να υπολογίσει πότε ακριβώς θα τεθεί υπό έλεγχο

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τα Ψαχνά και βρίσκεται τώρα πάνω από τη Νέα Αρτάκη και τον Βατώνα της Εύβοιας. Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε μία μίνι συνάντηση του συντονιστικού για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία έχουν καεί περισσότερα από 6.500 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή ενώ τις τελευταίες ώρες παρατηρείται ύφεση στους ισχυρούς ανέμους που δίνει τη δυνατότητα σε επίγειες δυνάμεις, αλλά και εναέρια μέσα, για να δράσουν στην περιοχή και να περιορίσουν τις φλόγες.

Η φωτιά κινείται σε ένα μέτωπο και δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές, ενώ η προσπάθεια για να περιοριστεί και αυτό το μέτωπο συνεχίζεται ακατάπαυστα.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή της Εύβοιας και σήμερα Τρίτη βρίσκεται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου, στην κατηγορία 5 και οι τοπικοί φορείς απευθύνουν έκκληση στους πολίτες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες πολιτικής προστασίας και να αποφεύγουν όλες τις ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χαλκιδέων στην κατάσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, επιχειρούν 110 πυροσβέστες μαζί με την 20μελή ομάδα πυροσβεστών από τη Γαλλία που έχουν δικά τους οχήματα στην περιοχή. Επιχειρούν, επίσης, 35 υδροφόρες από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τον δήμο Χαλκιδέων και τον δήμο Μεσσαπίων. Υπάλληλοι και συνεργεία της δασικής υπηρεσίας, όπως επίσης μηχανήματα του στρατού και οχήματα εθελοντικών ομάδων, μετέχουν στο έργο της κατάσβεσης.

