Χαλκιδική

Χαλκιδική: Φωτιά κοντά στον Πολύγυρο (βίντεο)

Πώς ξέσπασε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα ενώ έχουν κινητοποιηθεί και εναέρια μέσα.

πηγή εικόνας: karfitsa.gr

