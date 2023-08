Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: 18 σοροί εντοπίστηκαν στον Αβάντα

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την ανεύρεση των σορών στο δάσος.

Μαίνεται ανεξέλεκτη η πυρκαγιά που καίει εδώ και ημέρες στον Έβρο, με πολλούς οικισμούς να εκκενώνονται ενώ εντοπίστηκαν απανθρακωμένες σοροί στην περιοχή που πλήττεταια από τα πύρινα μέτωπα.

Πιο συγκεκριμένα δεκαοχτώ σοροί εντοπίστηκαν πλησίον παραπήγματος, στην ευρύτερη περιοχή του Άβαντα, στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου της Πυροσβεστικής, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

«Με δεδομένο ότι από τις γύρω περιοχές δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση εξαφάνισης ή αγνοουμένων κατοίκων διερευνάται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ανθρώπους που εισήλθαν παράτυπα στη χώρα», τόνισε.

«Υπενθυμίζεται ότι από χθες είχαν σταλεί μηνύματα 112 εκκένωσης της ευρύτερης περιοχής.

Σημειώνεται ότι, τα μηνύματα μεταδίδονται και σε κινητά από ξένα δίκτυα που βρίσκονται στην περιοχή.

Ήδη από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ενεργοποιηθεί η ομάδας αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών.

Οι έρευνες σε όλο το μήκος της περιοχής που εκδηλώθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά, συνεχίζονται», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός.

Εκκενώσεις οικισμών

Με την πυρκαγιά να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορα μέτωπα, εκκενώνονται οι περιοχές Μάκρη, Δικέλλα, Αγία Παρασκευή και Μεσημβρία Αλεξανδρούπολης. Οι κάτοικοι των παραπάνω οικισμών ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 ώστε να απομακρυνθούν από την περιοχή τους και να κατευθυνθούν προς Αλεξανδρούπολη.

Ειδικότερα, το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Εάν βρίσκεστε στις περιοχές Μάκρη, Δικέλλα, Αγία Παρασκευή και Μεσημβρία απομακρυνθείτε προς Αλεξανδρούπολη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».





