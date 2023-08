Ρόδος: Πτώση άνδρα από μπαλκόνι

Δωδεκανήσα

Από τύχη σώθηκε άτυχος άνδρας, που όταν βγήκε στον εξωτερικό χώρο του διαμερίσματος, το μπαλκόνι υποχώρησε παρασύροντάς τον.

Παραλίγο μια απλή έξοδος στο μπαλκόνι να εξελιχθεί τραγωδία την Τρίτη στη Ρόδο, στην περιοχή του Άη Γιάννη.

Σύμφωνα με την τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα rodiaki.gr, ένας άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι, ακούμπησε στα κάγκελα και αυτά υποχώρησαν με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος 4 περίπου μέτρων.

Ευτυχώς η πτώση του έγινε αμέσως αντιληπτή από τους γείτονες που ειδοποίησαν αμέσως ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου, στελέχη των οποίων έφθασαν στο σημείο και διακόμισαν τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Από τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και ο άνθρωπος (ηλικίας 50 - 60 ετών) έχει τις αισθήσεις του, έχει όμως τραυματιστεί.

