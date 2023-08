Ροδόπη

Φωτιά στην Ροδόπη: εικόνες καταστροφής και νέα μηνύματα 112 (βίντεο)

Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο στην Ροδόπη. Μηνύματα 112 σε κατοίκους οικισμών να βρίσκονται σε ετοιμότητα για εκκένωση.

Μεγάλη αναζωπύρωση είχαμε το απόγευμα της Τρίτης στην πυρκαγιά της Ροδόπης και πιο συγκεκριμένα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που βρίσκεται βόρεια της Γρατινής.

Νέο μήνυμα εστάλη από το 112 σε κατοίκους τεσσάρων περιοχών να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Με τη φωτιά στη Ροδόπη να είναι σε εξέλιξη οι κάτοικοι των οικισμών Νέα Κρωβύλη, Παλαιά Κρωβύλη, Καγκέλες και Πλατανίτης έλαβαν μήνυμα του 112 να είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση.

Οι εικόνες την επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς είναι αποκαρδιωτικές.με πολλά σπίτια να έχουν παραδοθεί ολοσχερώς στις φλόγες όπως φαίνεται και στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

