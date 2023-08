Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες για 5η μέρα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στα πύρινα μέτωπα της Δαδιάς, της Μελίας, της Λεπτοκαρυάς και της Συκορράχης.

Ασθενέστεροι αλλά πάντα ρυθμιστές της έντασης, της πορείας και της ταχύτητας εξάπλωσης της πυρκαγιάς οι άνεμοι σήμερα στον Έβρο αναμένεται να καθορίσουν για άλλη μία μέρα, σύμφωνα με τις δασικές υπηρεσίες, τον βαθμό δυσκολίας και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων κατάσβεσης στα τέσσερα εναπομείναντα μέτωπα του Νομού.

Με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις αμείωτες, επτά εναέρια μέσα -και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό κατάσβεσης να προτάσσει την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία και το δάσος-, επιχειρείται από το πρωί να τιθασευτούν και να σβήσουν τα πύρινα μέτωπα της Δαδιάς, της Μελίας, της Λεπτοκαρυάς και της Συκορράχης.

Παρακολουθώντας την πορεία του μετώπου που εξακολουθεί να καίει στη Δαδιά για τρίτη ημέρα οι δασικές υπηρεσίες του Νομού σε συνάρτηση και με τους βορειοανατολικούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή οδηγώντας την πύρινη απειλή νοτιοδυτικά και μόλις συναντήσει μία ρεματιά να δημιουργεί μέτωπα με γεωμετρική πρόοδο, εκτιμούν ότι αν δεν τελειώσει η πυρκαγιά της Δαδιάς που είναι βορειότερα δεν θα ηρεμήσει ο νότιος Έβρος, όπως χαρακτηριστικά λένε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφέρουν ως ενδεικτικό παράδειγμα τον οικισμό της Μελίας, όπου -ενώ η φωτιά που εκδηλώθηκε εκεί το προηγούμενο Σάββατο έχει σβήσει- απειλείται εκ νέου από την πυρκαγιά που κατεβαίνει απ' τη Δαδιά και ήδη την έχει πλησιάσει.

Επίσης οι οικισμοί του 'Αβαντα, της Νίψας και του Δωρικού απειλήθηκαν τις προηγούμενες μέρες τόσο από την πυρκαγιά της Μελίας όσο και της Δαδιάς με τη δεύτερη να απειλεί και πάλι τον Άβαντα αν φύγει νοτιοδυτικά λόγω των βορειοανατολικών ανέμων.

Οι επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν σήμερα είναι 220 πυροσβέστες με 59 οχήματα, 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πέντε πυροσβεστικά ελικόπτερα.

