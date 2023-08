Ηράκλειο

Ηράκλειο: Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ πρώην συμπεθέρων!

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μια συμπεθέρα θεώρησε υπεύθυνη για τον χωρισμό των παιδιών της την άλλη, την «επισκέφθηκε» σπίτι της και η κατάσταση ξέφυγε…

Άγριος καυγάς ξέσπασε μεταξύ πρώην συμπεθέρων με τη μια από αυτές να καταγγέλλει ότι τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά της να αφαιρέσει το μαχαίρι που κρατούσε η άλλη.

Το περιστατικό έγινε χθες στο Ηράκλειο, όπου μια 37χρονη από τη Βουλγαρία κατήγγειλε ότι μια συμπατριώτισσά της 55 ετών κι ένας ακόμη Βούλγαρος που δεν τον γνωρίζει την επισκέφτηκαν στο σπίτι της με άγριες διαθέσεις.

Το ζευγάρι των Βούλγαρων απείλησε και εξύβρισε την 37χρονη, η οποία στην προσπάθειά της να τους απωθήσει τραυματίστηκε ελαφρά από το μαχαίρι που κρατούσε η πρώην συμπεθέρα της.

Το θύμα εκτιμά ότι η φασαρία ξεκίνησε επειδή ο γιος της χώρισε με τη κόρη της φερόμενης ως δράστιδας. Η τελευταία μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία θεωρεί ότι για τη λήξη της σχέσης ευθύνεται η μητέρα του νεαρού. Η αστυνομία αναζητά την 55χρονη.

Πηγή: creta24.gr

