Καβάλα

Φωτιά στην Καβάλα: Μάχη σε δυο μέτωπα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν από γης και αέρος σε Αβραμυλιά και Διαλεκτό.

Σε δύο πύρινα μέτωπα, αυτά της Αβραμυλιάς και του Διαλεκτού, εστιάζουν την προσοχή τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα στην περιοχή της Χρυσούπολης Καβάλας.

Η γενικότερη εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή παρουσιάζεται βελτιωμένη, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με 15 υδροφόρα οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη, το ένα από την Κροατία.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από δασική περιοχή του χωριού Διαλεκτό και με την δύναμη των ανέμων δημιούργησε πολλά μέτωπα πλησιάζοντας σε κατοικημένες περιοχές του δήμου Νέστου, ενώ σύμφωνα με αναφορές που υπάρχουν, έχει κάψει πολλά σπίτια στις τοπικές κοινότητες Αβραμυλιάς και Γέροντα, πολλά ποιμνιοστάσια, καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης.

