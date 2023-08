Πέλλα

Τροχαίο δυστύχημα στα Γιαννιτσά

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση ενός φορτηγού με αυτοκίνητο τα ξημερώματα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης λίγο έξω από τα Γιαννιτσά.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 5 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό σε δρόμο λίγο έξω από τα Γιαννιτσά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός του αυτοκινήτου, ηλικίας περίπου 30 ετών.

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

