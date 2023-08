Δωδεκανήσα

Ρόδος: επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε ανοιχτά της Ρόδου.

-

Ενημερώθηκε πρώτες πρωινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Ρόδου, για την ύπαρξη ικανού αριθμού αλλοδαπών στην ακτή Πηγών Καλλιθέας ν. Ρόδου, καθώς και για ημιβύθιση σκάφους (α.λ.σ.) πλησίον ακτής.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν περιπολικό πλοίο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., Α/Κ σκάφος και δύο (02) περιπολικά οχήματα Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο super puma.

Το περιπολικό πλοίο εντόπισε στην εν λόγω περιοχή δύο (02) αλλοδαπούς, πλησίον μιας ημιβυθισμένης πνευστής λέμβου, τους περισυνέλλεξε και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν στο ανωτέρω ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στον λιμένα Ρόδου. Παράλληλα, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, εντόπισαν από ξηράς είκοσι τρία (23) άτομα, στην παραλία Πηγών Καλλιθέας και τους περισυνέλλεξαν.

Συνολικά, μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή Ρόδου είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (09 άνδρες, 10 γυναίκες, 04 αγόρια και 02 κορίτσια), όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ δύτης εκτέλεσε υποβρύχια έρευνα στο σημείο της ημιβυθισμένης λέμβου, με αρνητικά αποτελέσματα.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές – Κεφαλονιά: Εποχικός πυροσβέστης συνελήφθη για 6 εμπρησμούς!

Ηράκλειο: Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ πρώην συμπεθέρων!

Φωτιές στην Αττική: Καπνός και στάχτη έχουν “πνίξει” το Λεκανοπέδιο (εικόνες)