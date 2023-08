Ηράκλειο

Μεσαρά: παραδόθηκε ο νεαρός που πυροβόλησε 29χρονο

Στα χέρια των αρχών ο νεαρός που πυροβόλησε έναν 29χρονο στην Κρήτη.

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών παραδόθηκε σήμερα το πρωί της Τετάρτης 23/8, ο 22χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του 29χρονου Νίκου στην περιοχή της Μεσαράς στο Ηράκλειο.

Η απόπειρα ανθρωποκτονίας είχε σοκάρει την τοπική κοινωνία, με τα γεγονότα να λαμβάνουν χώρα στις αρχές του μήνα στην περιοχή της Μεσαράς.

Ο 29χρονος Νίκος είχε δεχθεί πυροβολισμό από τον 22χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να νοσηλευθεί επί σειρά ημερών στο νοσοκομείο και μάλιστα στην εντατική. Παρεμπιπτόντως, η παράδοσή του στην αστυνομία «συνέπεσε» με την μεταφορά του 29χρονου στη νευροχειρουργική και την ανάκτηση της κίνησης και ομιλίας του.

Για τον νεαρό που αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Η παράδοση του 22χρονου στην αστυνομία στη Μεσαρά -μάλιστα έφτασε με ένα φορτηγάκι (φωτογραφίες)- αναμένεται να οδηγήσει στη διερεύνηση των ακριβών κινήτρων πίσω από την επίθεση που σημάδεψε την τοπική κοινωνία. Οι αρχές εξετάζουν πλήθος στοιχείων και πληροφοριών προκειμένου να φέρουν στο φως τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη βίαιη ενέργεια.

