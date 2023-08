Φθιώτιδα

Λαμία: νεκρά ξαδέρφια σε τροχαίο (εικόνες)

Οικογενειακή τραγωδία στην Λαμία, όταν όχημα έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Τετάρτης (23/8) σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε χωματόδρομο πλησίον του παραδρόμου της εθνικής στο ύψος της «Έπαυλις των Πελαργών».

Το αγροτικό, στο οποίο επέβαιναν ένας 18χρονος από τη Λαμία με τον 19χρονο ξάδερφό του, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός αρδευτικού καναλιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, διερχόμενος οδηγός είδε το αναποδογυρισμένο όχημα και ειδοποίησε για βοήθεια. Με τρακτέρ κατάφεραν να το φέρουν όρθιο και τότε βρήκαν τα παιδιά μέσα χωρίς τις αισθήσεις τους.

