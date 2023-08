Ροδόπη

Φωτιά στη Ροδόπη: Μήνυμα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών

Οι κάτοικοι των περιοχών Κασσιτέρα και Κιζάρι στη Ροδόπη κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις Σάπες

Με νέο μήνυμα του 112 οι κάτοικοι της περιοχής Κιζάρι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις Σάπες λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Παράλληλα, μήνυμα του 112 εστάλη στις 2:46 στους κατοίκους της περιοχής Κασσιτέρα στη Ροδόπη προκειμένου να απομακρυνθούν προς τις Σάπες.

?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 23, 2023

Στην έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές, νωρίτερα ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Aντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός ανέφερε πως στην Άνω Δροσίνη και στο Μίσχο Ροδόπης καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν ενεργές καύσεις.

