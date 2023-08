Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά στο Κοντοδεσπότι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο ενώ δόθηκε εντολή και για εναέρια. Εκκενώνεται ο οικισμός.

-

Νέα φωτιά ξέσπασε στην Εύβοια, στην περιοχή Κοντοδεσπότι του δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.το μεσημέρι της Τετάρτης.

Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Κοντοδεσπότι Ευβοίας να απομακρυνθούν προς το Σταυρό.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, και έχει δοθεί εντολή για δύο αεροσκάφη.

Σύμφωνα με δήλωση του δήμαρχου Γιώργου Ψαθά στο evima.gr θα εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους το χωριό Κοντοδεσπότι καθώς η φωτιά καίει κοντά στο χωριό.

«Έχω ζητήσει την συνδρομή της αστυνομίας προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το χωριό», είπε ο Γιώργος Ψαθάς ο οποίος βρίσκεται στο σημείο της φωτιάς

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοντοδεσπότι Εύβοιας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2023

Υπενθυμίζεται ότι είναι σε ύφεση η φωτιά που είχε ξεσπάσει στα Ψαχνά Ευβοίας, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές – Κεφαλονιά: Εποχικός πυροσβέστης συνελήφθη για 6 εμπρησμούς!

Ηράκλειο: Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ πρώην συμπεθέρων!

Φωτιές στην Αττική: Καπνός και στάχτη έχουν “πνίξει” το Λεκανοπέδιο (εικόνες)