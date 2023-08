Έβρος

Τρεις φωτιές στον Έβρο: 15 χιλιόμετρα το ένα μέτωπο - Παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την φωτιά στην Αλεξανδρούπολη. Ζητά έρευνα για τυχόν οργανωμένη δράση εμπρηστών και βία κατά μεταναστών

Επέμβαση από τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, σε συνεργασία με υλοτόμους των δασικών συνεταιρισμών στην περιοχή του Μεγάλου Ρέματος της Αισύμης στο Σανιδοχώρι, αποφασίστηκε προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της μεγάλης φωτιάς της Δαδιάς στην Αλεξανδρούπολη, που μαίνεται για πέμπτη συνεχή μέρα.

Υπάρχουν ακόμη ενεργά μέτωπα, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες η φωτιά, που καίει από χθες στην Κίρκη και την Συκορράχη, κατέβηκε προς την περιοχή της Αύρας όπου επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Επίσης, ένα δεύτερο πύρινο μέτωπο, προερχόμενο από τη Δαδιά, κινείται προς τους οικισμούς των Κοίλων και της Μελίας, οι οποίοι εκκενώνονται, καθώς και προς το ρέμα της Ιτέας στη Μάνθεια.

Μέτωπο πυρκαγιάς υπάρχει και στην περιοχή της Μαυρόπετρας, το οποίο κινείται νοτιοδυτικά προς την Συκορράχη και το Νομό Ροδόπης.

Κλειστή η Εγνατία Οδός

Να σημειωθεί ότι η φωτιά κατευθύνεται προς την Ροδόπη, με τις Αρχές να έχουν κλείσει την Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι φλόγες έχουν περάσει την Εγνατία Οδό, με αποτέλεσμα ο δρόμος να κλείσει, ενώ έχει κλείσει και η παλιά Εθνική Οδός στον κόμβο στο Βέλκιο.

Αρτοποιός: Σε γνωστά περάσματα διακινητών οι φωτιές στη Δαδιά

Με αφορμή τον τραγικό θάνατο 19 μεταναστών χθες και προχθές στο δάσος της Δαδιάς, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι οι σοροί εντοπίστηκαν στα περάσματα που χρησιμοποιούν οι διακινητές μεταναστών.

Πρόσθεσε ότι από τη Δαδιά έως την Αλεξανδρούπολη ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 15 εστίες πυρκαγιάς και μάλιστα στις έρευνες για τα αίτια συμμετέχει και η ΕΥΠ.

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Εντολή για τη διενέργεια διπλής προκαταρκτικής έρευνας έδωσε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλινη.

Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός ζητεί να ερευνηθούν τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και την πλήρη διερεύνηση των καταγγελλομένων φαινομένων ρατσιστικής βίας κατά μεταναστών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο 18 ανθρώπων στη Δαδιά.

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να ερευνηθούν συγκεκριμένα αδικήματα, όπως συγκρότηση ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που μπορεί να κρύβεται πίσω από τους εμπρησμούς, ενώ σε ό,τι αφορά το σκέλος της παραγγελίας της για τους μετανάστες ζητά επίσης να διερευνηθούν σοβαρά αδικήματα όπως βιαιοπραγία, έκθεση σε κίνδυνο και αρπαγή.

Συγκριμένα απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο συνάδελφό της η εισαγγελική λειτουργός ζητά:

1. Ως προς τις καταστροφικές για τις ανθρώπινες ζωές, τον εθνικό δασικό πλούτο, τις περιουσίες κ.λπ. πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν στην περιφέρειά σας, να διερευνήσετε τα αίτια αυτών, σύμφωνα και με την με αρ. πρωτ. 5553 από 25/7/2023 παραγγελία μας, μεταξύ των οποίων και τυχόν οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα, δηλαδή διάπραξη του κακουργήματος του άρθρου 187 παρ. 1, 2 ΠΚ συγκρότηση-ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων εμπρησμού σε δάση και κοινών κακουργημάτων εμπρησμού (άρθρα 264 παρ.1 και 265 παρ.1 στοιχ. β, γ ΠΚ) και

2. Ως προς τα καταγγελλόμενα σε δημοσιεύματα, να διερευνήσετε την τέλεση εγκλημάτων, όπως της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες κ.λπ. (άρθρο 184 παρ.2 ΠΚ), καθώς και της έκθεσης (άρθρο 306 παρ.1 ΠΚ) και αρπαγής κατά συρροή, τετελεσμένης ή και σε απόπειρα (άρθρα 94 παρ.1, 322 παρ.1α ΠΚ) σε συνδυασμό με το άρθρο 82 Α ΠΚ. Σχετικώς να μας ενημερώσετε.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο αντπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτρης Πέτροβιτς, η καταστραφή στο δάσος ειναι τεράστια, ενώ ανέφερε πως έχουν ενωθεί η εστία της Αλεξανδρούπολης με εκείνη της Δαδιάς δημιουργώντας μέτωπο 15 χιλιομέτρων:





