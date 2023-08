Εύβοια

Χαλκίδα: Φωτιά κοντά στον ΧΥΤΑ

Ζητήθηκε η εκκένωση οικισμού. Πώς ξέσπασε η φωτιά

Nέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο λεπτά στην Εύβοια.

H φωτιά εκδηλώθηκε στον Δοκό Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων δίπλα στο νεκροταφείο. Έχει δοθεί εντολή εκκένωσης για το Πέι Δοκού.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δοκός Χαλκίδας Εύβοιας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2023

Η πυροσβεστική σπεύδει στο σημείο. Εντωμεταξύ σε εξέλιξη αλλά με σαφώς καλύτερη εικόνα είναι η φωτιά στην περιοχή Κοντοδεσπότι.

