Χανιά

Αγνοούμενη βρέθηκε χάρη στο Missing Alert

Δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της εντόπσαν την γυναίκα πολίτες, που είδαν την φωτογραφία τους στην ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Θετική κατάληξη, χάρη σε πολίτες που είχαν προσέξει την φωτογραφία της στην ανακοίνωση του Missing Alert, είχε η αναζήτηση μιας 32χρονης, που βρέθηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά απο την περιοχή όπου ζει.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Η περιπέτεια της Ιγγλεζάκη Μαριάννας, 32 ετών, έληξε σήμερα, 23/08/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Ιγγλεζάκη Μαριάννα, 32 ετών, εντοπίστηκε σήμερα, 23/08/2023, από τις αστυνομικές αρχές, στην περιοχή του Ρεθύμνου και είναι καλά στην υγεία της.

Σε αυτό το σημείο, μεγάλη υπήρξε η συνεισφορά της ενεργοποίησης του μηχανισμού «Μissing alert», καθώς μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων της, πολίτες την αναγνώρισαν και άμεσα ενημέρωσαν τις Αρχές και την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017 του Χαμόγελου του Παιδιού.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην ενήλικη και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί».

