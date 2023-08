Αχαΐα

Αχαΐα: Φωτιά στη Σκιόεσσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πώς ξέσπασε η φωτιά σε δασική έκταση

-

(εικόνες αρχείου)

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το απόγευμα της Τετάρτης στη Σκιόεσσα Αχαΐας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σκιόεσσα Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2023

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές – Κεφαλονιά: Εποχικός πυροσβέστης συνελήφθη για 6 εμπρησμούς!

Ηράκλειο: Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ πρώην συμπεθέρων!

Φωτιές στην Αττική: Καπνός και στάχτη έχουν “πνίξει” το Λεκανοπέδιο (εικόνες)