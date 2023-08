Λέσβος

Λέσβος: 17χρονος διακινητής έφερε παράτυπους μετανάσστες στην Ελλάδα (βίντεο)

Δείτε εικόνες από την διάσωση των ατόμων που ήταν μαζί του στην λέμβο. Σε άλλο περιστατικό στο νησί, διασώθηκαν ακόμη δεκάδες που έφυγαν απο τα τουρκικά παράλια.

Στον εντοπισμό και τη διάσωση οκτώ (08) ατόμων καθώς και στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών ηλικίας 17 ετών, προέβησαν πρωινές ώρες σήμερα στελέχη Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΓΡΙΕΛΙΑ'' ν. Μυτιλήνης.

Ειδικότερα, Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στα πλαίσια περιπολίας και επιτήρησης θαλάσσιων συνόρων, εντόπισε πνευστή λέμβο με ικανό αριθμό επιβαινόντων, οι οποίοι στη θέα του Περιπολικού σκάφους, προέβησαν σε σκίσιμο των αεροθαλάμων της λέμβου.

Άμεσα το πλήρωμα του Περιπολικού πλοίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των ανωτέρω αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον λιμένα Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο χώρο καραντίνας Κ.Υ.Τ. Καρά Τεπέ “ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ”, ενώ η εν λόγω λέμβος βυθίστηκε.

Από τη Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 17χρονος διακινητής, για παράβαση του Ν. 3386/05 (περί αλλοδαπών).

Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της ιμενικής Αρχής Μυτιλήνης το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε πνευστή ακυβέρνητη λέμβο με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.

Στη θέα του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι επιβαίνοντες προέβησαν σε ρίψη του εξωλέμβιου κινητήρα στα θάλασσα καθώς και στην καταστροφή των αεροθαλάμων της.

Άμεσα το πλήρωμα του Περιπολικού σκάφους προέβησαν στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση 19 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον λιμένα Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο χώρο καραντίνας Κ.Υ.Τ. Καρά Τεπέ “ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ”. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ενώ η πνευστή λέμβος βυθίστηκε.

