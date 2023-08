Δωδεκανήσα

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο βιασμός έγινε μέσα σε τουαλέτα pub, όπου η κοπέλα διασκέδαζε μαζί με μια φίλη της.

-

Τον βιασμό της από έναν Έλληνα στην Ρόδο κατήγγειλε 17χρονη τουρίστρια από την Αγγλία, με αποτέλεσμα η αστυνομία να τον συλλάβει. Η Αγγλίδα που διαμένει σε ξενοδοχείο της Ιξιάς με μια φίλη της, κατέθεσε στην αστυνομία ότι πήγαν σε γνωστή pub της περιοχής όπου κατανάλωναν αλκοόλ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Δημοκρατικής Ρόδου, η Αγγλίδα είπε ότι μαζί με την φίλη της ήπιαν περίπου τρία ποτά ενώ νωρίτερα είχαν καταναλώσει και μισό μπουκάλι βότκα. Αργότερα, γύρω στις 02.00π.μ. της Τρίτης, τις πλησίασαν δύο άνδρες ηλικίας 46 με 50 ετών και τις κέρασαν σφηνάκια και από ένα ποτό. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο ένας αφού συζήτησαν για περίπου 20 λεπτά, της ζήτησε να τον ακολουθήσει στην τουαλέτα. Εκείνη αρνήθηκε, αλλά εκείνος την παρέσυρε από το χέρι, και καθώς η ίδια ήταν ζαλισμένη, εκείνος κατάφερε να την οδηγήσει στην τουαλέτα.

Αρχικά πήγαν στις ανδρικές τουαλέτες αλλά επειδή ήταν ένα άτομο εκεί, μπήκαν στις γυναικείες και εκεί, όπως καταγγέλλει η Αγγλίδα την χτύπησε και την βίασε. Η 17χρονη υποστηρίζει ότι ήταν ζαλισμένη και δεν φώναξε, δεν ζήτησε βοήθεια αλλά του είπε όχι. Βγήκαν από την τουαλέτα, πλήρωσαν τα ποτά με την φίλη της και έφυγαν.

Η 17χρονη αναγνώρισε τον άνδρα από βίντεο που της έδειξε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 46χρονο στην Κρεμαστή, αλλά εκείνος αρνήθηκε ότι βίασε την τουρίστρια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Υπηρεσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Πέμπτη: οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου (χάρτης)

Φωτιά στην Πάρνηθα: Μεγάλη αναζωπύρωση – σε ετοιμότητα για εκκενώσεις

Καιρός: μελτέμι, νεφώσεις και μπόρες την Πέμπτη