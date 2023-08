Έβρος

Φωτιά σε Αλεξανδρούπολη και Ροδόπη: αναζωπυρώσεις και μάχη με τις φλόγες

Συνεχίζεται η μάχη με την πύρινη κόλαση σε Αλεξανδρούπολη και Ροδόπη.

Συνεχίζεται για 6η ημέρα η μάχη με τις φλόγες στην Αλεξανδρούπολη και τη Ροδόπη, με τη φωτιά να καίει ανεξέλεγκτα.

Με τη συνδρομή σε ανθρώπινο δυναμικό και πυροσβεστικά οχήματα από τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Αλβανία, τη Ρουμανία και την αδιάλειπτη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, συνεχίζονται σήμερα οι προσπάθειες ανάσχεσης των πύρινων μετώπων στον Έβρο. Με την ένταση των ανέμων τις πρώτες πρωινές ώρες στα 3 μποφόρ και να ενισχύονται στη διάρκεια της ημέρας φτάνοντας τα 5-6 οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις θα προσπαθήσουν για έκτη συνεχόμενη ημέρα να ανακόψουν την καταστροφική πορεία των πυρκαγιών. Ειδικότερα από εδάφους επιχειρούν 295 πυροσβέστες με 85 οχήματα, 16 πεζοπόρα τμήματα καθώς και 36 πυροσβέστες από τη Βουλγαρία με 4 πυροσβεστικά και δύο minibus, 64 πυροσβέστες από την Τσεχία με έξι πυροσβεστικά των τεσσάρων τόνων και τρία πυροσβεστικά των εννέα τόνων, 56 πυροσβέστες από τη Ρουμανία με 10 υδροφόρα οχήματα και ένα λεωφορείο, 48 πυροσβέστες από την Αλβανία με πέντε υδροφόρα οχήματα και τέσσερα βοηθητικά. Από αέρος στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Οι συνεχιζόμενες και πολυάριθμες αναζωπυρώσεις και το απρόβλεπτο της πορείας των μετώπων της πυρκαγιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων που δεν έχουν κοπάσει ούτε μέρα από την έναρξη της φωτιάς τα ξημερώματα του Σαββάτου, είναι ο μεγάλος αντίπαλος στις αγωνιώδεις και υπεράνθρωπες προσπάθειες ελέγχου της πύρινης λαίλαπας. Οι διάσπαρτες μικροεστίες, τα «καντηλάκια», που σιγοκαίνε συναντώντας στο διάβα τους καύσιμη ύλη μετατρέπονται με τη βοήθεια του αέρα σε φλόγα που μόλις πάρει ύψος κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Έντονο προβληματισμό προκαλούν ειδικότερα οι αναζωπυρώσεις στην περιοχή της Αύρας και της Ατάρνης πλησίον της Εγνατίας Οδού η οποία χθες άνοιξε μόλις για δύο ώρες γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών και οδηγεί στον «εγκλωβισμό» τους καθώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν είτε την Αλεξανδρούπολη, είτε το αεροδρόμιο ούτε να μετακινηθούν οδικώς εκτός Νομού. Τη διευθέτηση του συγκεκριμένου προβλήματος θα επιχειρήσουν με την παρουσία πυροσβεστικού οχήματος μέσα στην Εγνατία ώστε να σβήνει άμεσα τις όποιες εστίες δημιουργούνται εκατέρωθεν του οδοστρώματος.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο μεγάλο μέτωπο της Δαδιάς που είναι το πιο κρίσιμο για την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ήδη, από χθες, υπάλληλοι του δασαρχείου με τη συνδρομή δασεργατών από δασικούς συνεταιρισμούς προσπαθούν να δημιουργήσουν ψηλά στον ορεινό όγκο αντιπυρική ζώνη, εκμεταλλευόμενοι και τα τμήματα που έχουν καεί, προκειμένου ν' ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς τα δυτικά. Αν αυτό δεν επιτευχθεί και περάσει τον συγκεκριμένο άξονα τότε θα δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο μέτωπο μέσα σε παραγωγικό δάσος, ελλοχεύει ο κίνδυνος να περάσει στο Μεγάλο Δέρειο και σ' ένα μεγάλο τμήμα του Νομού Ροδόπης, είτε κινούμενη η πυρκαγιά βορειότερα να προσεγγίσει τον μικρό πυρήνα με τ' αρπακτικά ακόμη και να πλησιάσει τον οικισμό της Δαδιάς. Μία ακόμη μεγάλη αντιπυρική ζώνη έχει δημιουργηθεί στην περιοχή των Πετρωτών και παράλληλα με τα όρια Έβρου-Ροδόπης προκειμένου να διακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς προς τη Μαρώνεια αλλά και να διαφυλαχθεί η Μαύρη Πεύκη.

Τα ενεργά μέτωπα του Έβρου στα οποία επιχειρούν και σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στην περιοχή της Συκορράχης με κατεύθυνση στα Κασσιτερά, τη Μεσημβρία με τη φωτιά να εξαπλώνεται προς τα Πετρωτά, στα Κοίλα με κατεύθυνση ανατολικά προς το ρέμα της Ιταίας και τη Δαδιά.

Αρτοποιός: Ένα μέτωπο οι πυρκαγιές σε Αλεξανδρούπολη και Ροδόπη

"Το μέτωπο την Αλεξανδρούπολης και το δάσος της Δαδιάς είναι εκείνο που μας απασχολεί από τα ξημερώματα του Σαββάτου" σημειώνει στην ΕΡΤ και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ο επιπυραγός και εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, προσθέτοντας πως "πλέον με το μέτωπο στη Ροδόπη θεωρείται μία πυρκαγιά μεγάλη οποία κινείται δυτικά από την Αλεξανδρούπολη και υπάρχει αυτή η τάση του μετώπου της Αλεξανδρούπολης να ενωθεί με το κομμάτι της Ροδόπης".

Παράλληλα ο κ. Αρτοποίος έκανε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που υπάρχουν εστίες να ακολουθούν τις οδηγίες των πυροσβεστών αλλά και των μηνυμάτων του 112 αν σταλούν.

