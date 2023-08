Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που κατηγορείται για δωροληψία

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες επιχειρηματιών που κινητοποίησαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, της ΕΛ.ΑΣ.

-

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αξιωματικός της Αστυνομίας που συνελήφθη στη Ζάκυνθο την περασμένη Δευτέρα κατηγορούμενος για δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ διατάχθηκε σε βάρος του αξιωματικού η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, άνδρες της οποίας πήγαν στη Ζάκυνθο και έδρασαν υπό άκρα μυστικότητα, είχε προηγηθεί «καταγγελία επιχειρηματιών που διατηρούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο νησί, σύμφωνα με την οποία ο Αξιωματικός έχοντας ρόλο Διοικητή Υπηρεσίας, απαιτούσε και λάμβανε χρηματικά ποσά, ώστε να μην προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους στα καταστήματά τους και να μη βεβαιώνονται σχετικές παραβάσεις, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία τους».

