Αχαΐα

Πάτρα: ανήλικοι μαχαίρωσαν 33χρονο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανήλικοι, που επιτέθηκαν στον άνδρα φαίνεται να έχουν παρά το νεαρό της ηλικίας τους απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

-

Επίθεση με μαχαίρι και μάλιστα από δύο ανήλικα άτομα, περίπου 13 ετών, δέχθηκε 33χρονος Πατρινός.

Πρόκειται για μέλη της «γνωστής συμμορίας» στον Κόμβο Κουρτέση, με κάποια μικρότερα παιδιά να στήνουν «καρτέρι» και να πετούν πέτρες σε διερχόμενα οχήματα.

Το περιστατικό συνέβη την Δευτέρα στην Πάτρα, όταν ο 33χρονος άφησε το αυτοκίνητό του στην Εθνική οδό πριν την οδό Αμερικής καθώς υπέστη βλάβη και κάλεσε οδική βοήθεια. Αφού το όχημά του μεταφέρθηκε ξεκίνησε με τα πόδια την επιστροφή στο σπίτι του. Φθάνοντας στον κόμβο Κουρτέση δέχθηκε τις πρώτες προκλήσεις από τα δύο ανήλικα: «το παίζεις μάγκας και δεν μας μιλάς»; και άλλα τέτοια. «Φύγε είστε μικροί» τους απάντησε, αλλά εκείνοι τον ακολουθούσαν και τον προκαλούσαν συνεχώς.

Όταν εκείνος αντέδρασε λεκτικά, έβγαλαν μαχαίρι. Επρόκειτο για μία λεπίδα με την οποία ο ένας κατάφερε και τον τραυμάτισε στο χέρι. Ηδη είχαν φθάσει έξω από ένα μίνι μάρκετ και ο 33χρονος μπήκε μέσα ενώ αιμορραγούσε. Οι δύο 13χρονοι δεν υπολόγιζαν… ούτε το κατάστημα.

Μπήκαν μέσα και αυτός που κρατούσε την λεπίδα του κατάφερε ένα χτύπημα στα πλευρά, λίγο πιο πάνω από το συκώτι. Ευτυχώς δεν ήταν βαθύ και του προκάλεσε αμυχή με μικρή αιμορραγία.

Η όλη επίθεση έχει καταγραφεί και από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Τα δύο ανήλικα εξαφανίστηκαν τρέχοντας ενώ στο σημείο εκλήθη ασθενοφόρο και αστυνομία.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο και ο γιατρός τον ενημέρωσε πως αν το χτύπημα στα πλευρά ήταν βαθύτερο μπορεί να αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο άνδρας την επομένη έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ενώ η Αστυνομία ταυτοποίησε τους δράστες και σχημάτισε δικογραφία.

Ο ένας μάλιστα είχε συλληφθεί και πάλι για επίθεση και είχε περάσει «αναμορφωτήριο»! Πρόκειται για 13χρονο Ρομά, ο οποίος προ πενταμήνου είχε απειλήσει πως θα πετάξει καρέκλα από τον 2ο όροφο του σπιτιού του, για να χτυπήσει οδηγό ΙΧ ο οποίος έκανε παρατήρηση σε άλλα ανήλικα ρομά επειδή πετούσαν πέτρες στα διερχόμενα οχήματα. Η αστυνομία έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες για την συγκεκριμένη «συμμορία».

Πηγή: flamis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Πέμπτη: οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου (χάρτης)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιά στην Πάρνηθα: Μεγάλη αναζωπύρωση – σε ετοιμότητα για εκκενώσεις