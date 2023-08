Ηράκλειο

Ηράκλειο: Σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 22χρονος που πυροβόλησε τον 29χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκπληξη στην ΕΛ.ΑΣ από το όπλο – στυλό που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος. Πλήθος συγγενών του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο.

-

Την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασε λίγο πριν τις 9 το πρωί ο 22χρονος που πυροβόλησε στο κεφάλι τον 29χρονο Νίκο, στις 3 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν μέσα στο εν κινήσει αυτοκίνητό του στην Μεσαρά.

Ο 22χρονος, που το μεσημέρι της Τετάρτης έφτασε συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και παραδόθηκε στις αρχές, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Στα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς του, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια.

Χθες στο Αστυνομικό Μέγαρο βρέθηκε και ο δικηγόρος Διονύσης Βέρρας, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του νεαρού, ο οποίος δήλωσε στο Creta24 πως θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ο 22χρονος.

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό, υπάρχει μεγάλο περιθώριο η υπεράσπιση να κάνει σωστά τη δουλειά της και ταυτόχρονα να σέβεται την άλλη πλευρά. Εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στον νεαρό που βρίσκεται στο νοσοκομείο» συμπλήρωσε ο κ. Βέρρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος Νίκος, που δέχθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του πυροβολισμό από 22χρονο, με τον οποίο λίγο νωρίτερα είχαν διαπληκτιστεί για μια προσπέραση, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Βενιζελείου Νοσοκομείου με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο η σφαίρα βρίσκεται ακόμη σφηνωμένη στο κεφάλι του.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. και το όπλο του 22χρονου

Όπως έγραψε το Creta24, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε εναντίον του 29χρονου Νίκου παραδόθηκε στην αστυνομία και προκάλεσε έκπληξη στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.. Ο 22χρονος που παραδόθηκε στην αστυνομία φέρεται να χρησιμοποίησε ένα όπλο τύπου στυλό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όπλο παραδόθηκε από άτομα που γνώριζαν όλο αυτό το διάστημα για το όπλο στυλό που είχε στην κατοχή του ο νεαρός δράστης και χρησιμοποίησε σε βάρος του 22χρονου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στους αστυνομικούς υποδείχτηκε το σημείο όπου θα το άφηναν και τελικώς το όπλο στυλό είναι από χθες στη διάθεση της αστυνομίας. Το εύρημα θα σταλεί στα εργαστήρια της αστυνομίας στην Αθήνα.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Πέμπτη: οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου (χάρτης)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιά στην Πάρνηθα: Μεγάλη αναζωπύρωση – σε ετοιμότητα για εκκενώσεις