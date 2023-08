Καβάλα

Καβάλα: Αντιμέτωπες με τις αναζωπυρώσεις οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν σε Διαλεκτό και Αβραμυλιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε τη Δευτέρα στην περιοχή της Χρυσούπολης.

-

Τις αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν σε Διαλεκτό και Αβραμυλιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε τη Δευτέρα στην περιοχή της Χρυσούπολης Καβάλας, με τη φωτιά να βαίνει προς οριοθέτηση και την εικόνα του μετώπου να μην εμπνέει ανησυχία.

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο η γενικότερη εικόνα της παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη και εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο καιρού, δεν αποκλείεται σήμερα να οριοθετηθεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με 15 υδροφόρα οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, ενώ αναμένεται η συνδρομή από αέρος, δύο αεροσκαφών.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από δασική περιοχή του χωριού Διαλεκτό και με την δύναμη των ανέμων δημιούργησε πολλά μέτωπα πλησιάζοντας σε κατοικημένες περιοχές του δήμου Νέστου, ενώ σύμφωνα με αναφορές που υπάρχουν, έχει κάψει σπίτια στις τοπικές κοινότητες Αβραμυλιάς και Γέροντα, ποιμνιοστάσια, καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος: Εντυπωσιακός γάμος στο βυθό της θάλασσας (εικόνες)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιές - ΜΕΤΕΟ: Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καήκαν σε λίγες ημέρες