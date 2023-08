Ζάκυνθος

Φωτιά στην Ζάκυνθο – Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα στην Ζάκυνθο, και συγκεκριμένα στην περιοχή Καταστάρι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, που κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα τη νέα φωτιά στην Ζάκυνθο.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εποχικός πυροσβέστης, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάσβεσης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

