Θεσσαλονίκη: Αλλοδαπός είχε δεκάδες κιλά κάνναβης στο σπίτι του (εικόνες)

Ποια ήταν συνολικά τα ευρήματα από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στο σπίτι του συλληφθέντα.

Περισσότερα από 29 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν στο σπίτι αλλοδαπού στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη χθες από την αστυνομία.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 29 κιλών και 23 γραμμαρίων.

Στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα περίστροφο, που κατείχε παράνομα, ενώ κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του και ένα όχημα που χρησιμοποιούσε.

Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

