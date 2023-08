Ηράκλειο

Κρήτη: τροχαίο ατύχημα στον ΒΟΑΚ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκε στον ΒΟΑΚ, μετά από τροχαίο ατύχημα.

-

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στον ΒΟΑΚ με αποτέλεσμα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν νωρίς το μεσημέρι όταν το αγροτικό στο οποίο επέβαινε το ηλικιωμένο ζευγάρι ξέφυγε της πορείας του και ανετράπη στο ύψος μετά την έξοδο του αεροδρομίου.

Το αποτέλεσμα ήταν τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα να εγκλωβιστούν μέσα στο όχημα με αποτέλεσμα να κληθεί η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους.

Στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το ηλικιωμένο ζευγάρι και το μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως φέρουν ελαφρά τραύματα.

Ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα

Το τροχαίο ατύχημα προκάλεσε για αρκετή ώρα κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς εξαιτίας της επιχείρησης απεγκλωβισμού του ηλικιωμένου ζευγαριού τα αυτοκίνητα κινούνταν σημειωτόν.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος: Εντυπωσιακός γάμος στο βυθό της θάλασσας (εικόνες)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιές - ΜΕΤΕΟ: Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καήκαν σε λίγες ημέρες