Φωτιές - Βοιωτία: Νέο μέτωπο στο Στείρι, αγωνία για το δάσος του Ελικώνα (βίντεο)

Τεράστια είναι η προσπάθεια εναέριων και επίγειων δυνάμεων για να περιοριστεί το μέτωπο που καίει για δεύτερη ημέρα ανεξέλεγκτο.

Ανεξέλεγκτο είναι το πύρινο μέτωπο στη Βοιωτία με τη φωτιά να καίει τα πάντα στο πέρασμά της, ένα νέο μέτωπο φωτιάς σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική, κοντά στο χωριό Στείρι, σε περιοχή που δεν είναι κατοικημένη.

Ωστόσο, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση και χωράφια πολιτών οι οποίοι σπεύδουν να δουν την κατάσταση που επικρατεί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής τόσο από ξηρά όσο και από αέρα, με τις Αρχές να φοβούνται το ενδεχόμενο να ενωθεί η φωτιά με το άλλο μεγάλο μέτωπο που καίει ανεξέλεγκτο στη Βοιωτία, καθώς οι δύο πύρινες ζώνες είναι αρκετά κοντά. Πάντως, το μέτωπο είναι κοντά στη θάλασσα και έτσι τα εναέρια μέσα μπορούν γρήγορα να εφοδιάζονται με νερό.

Συνεχείς αναζωπυρώσεις στο μέτωπο

Στο άλλο μέτωπο της Βοιωτίας το οποίο καίει εδώ και τέσσερις ημέρες, οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, ενώ δίνεται μάχη να σωθεί το δάσος του Ελικώνα, με τις Πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο.

Η κατάσταση εξακολουθεί να ανησυχεί τους κατοίκους που ζουν με τον εφιάλτη.

Να θυμίσουμε ότι χθες η φωτιά κύκλωσε την ιστορική μονή του Οσίου Λουκά, καίγοντας τον περίβολό της. Ωστόσο η άμεση και αποφασιστική επέμβαση της πυροσβεστικής είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να μην περάσει μέσα στο κύριο μέρος της μονής.

πηγή: tvstar.gr

