Θεσσαλονίκη: Φωτιά στον Λαγκαδά (βίντεο)

Το πιθανότερο σενάριο στο οποίο αποδίδεται το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, είναι η πτώση κεραυνού.

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στον οικισμό Αρετή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση.

Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Στο σημείο δεν μπορεί να προσεγγίσει εναέριο μέσο, λόγω της έντονης βροχόπτωσης η οποία επικρατεί.

