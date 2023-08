Εύβοια

Φωτιά στον Δοκό Χαλκίδας: Προσήχθη ύποπτος για εμπρησμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάμερες ασφαλείας τον έχουν καταγράψει να κινείται κοντά στα σημεία που ξέσπασε το πύρινο μέτωπο.

-

(εικόνα αρχείου)

Προσήχθη άνδρας 48 ετών ως ύποπτος για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δοκό Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ κάμερες ασφαλείας τον έχουν καταγράψει να κινείται κοντά στα σημεία που ξέσπασε το πύρινο μέτωπο.

Μάλιστα ο 48χρονος έχει, όπως φαίνεται, κληθεί ξανά ως ύποπτος για φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.

Σημειώνεται πως αναζητείται και δεύτερο άτομο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος: Εντυπωσιακός γάμος στο βυθό της θάλασσας (εικόνες)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιές - ΜΕΤΕΟ: Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καήκαν σε λίγες ημέρες