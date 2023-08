Λασιθίου

Σητεία – Φαράγγι των Νεκρών: Θρίλερ με Γερμανό τουρίστα (εικόνες)

Πως έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε αποκλεισμένος σε μια δύσβατη περιοχή του φαραγγιού.

Ένας τουρίστας από τη Γερμανία βρέθηκε χθες πρωί της Πέμπτης 24/8 σε δύσκολη κατάσταση καθώς αποπροσανατολίστηκε κατά τη διάρκεια περιπατητικής εξόρμησης στο εντυπωσιακό φαράγγι των Νεκρών στη Σητεία. Ο 38χρονος ταξιδιώτης, λίγο πριν τη δύσκολη διαδρομή, χάθηκε από την πορεία και βρέθηκε αποκλεισμένος σε μια δύσβατη περιοχή του φαραγγιού.

Η είδηση για τον αποπροσανατολισμό του τουρίστα έφερε τις τοπικές αρχές σε συναγερμό. Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή τριών οχημάτων και επτά υπαλλήλων από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ομάδα Διάσωσης.

Ο αποπροσανατολισμένος τουρίστας βρέθηκε μετά από αρκετές ώρες αναζήτησης, αλλά η δύσκολη κατάστασή του απαιτούσε ειδική προσοχή. Οι υπηρεσίες διάσωσης αφού προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, μετέφεραν τον τουρίστα με ασφάλεια στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

