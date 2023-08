Έβρος

Έβρος – Λευκίμμη: Καταδίωξη διακινητή παράτυπων μεταναστών… στα καμένα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το όχημα που οδηγούσε ο διακινητής εντοπίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή.

-

Καταδίωξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Λευκίμμης - Προβατώνα, με διακινητή παράτυπων μεταναστών ο οποίος εντοπίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και προσπάθησε να διαφύγει.

Συγκεκριμένα ένα όχημα το οποίο κινούνταν στην παραπάνω περιοχή κίνησε τις υποψίες των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο, καθώς πρόκειται για περιοχή η οποία δοκιμάζεται ακόμα από τα πύρινα μέτωπα.

Στην θέα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το ύποπτο όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και ξεκίνησε η καταδίωξη.

Κατά την διάρκεια της τρελής κούρσας έσπασε η ζάντα του μαύρου οχήματος με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο έσπευσε και η Αστυνομία και συνέλαβαν τον διακινητή παράτυπων μεταναστών ο οποίος μετέφερε με το όχημα του πέντε παράτυπους μετανάστες.

Πηγή: e-evros.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος – ασέλγεια σε 6χρονο: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος κατηγορούμενος

Τραμπ: Σύλληψη και κράτηση στη φυλακή για μερικά λεπτά

Τεντόγλου: Θύμωσα με τον εαυτό μου στο τελευταίο άλμα