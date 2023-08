Ηράκλειο

Ηράκλειο: βρέθηκε ο 45χρονος που αγνοείτο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού βρέθηκαν τα ίχνη του. Είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

-

Η περιπέτεια του Ευάγγελου Ανδρεαδάκη, 45 ετών, έληξε σήμερα, 25 Αυγούστου 2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Αξίζει να αναφερθεί πως στην εύρεση του Ευάγγελου Ανδρεαδάκη καθοριστική υπήρξε η άμεση κινητοποίηση των Αστυνομικών Αρχών, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) καθώς και της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Οργανισμού, «Θανάσης Μακρής».

Σημαντική κρίθηκε, επιπλέον, η παρουσία ασθενοφόρου, αλλά και ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και διασώστες) του Οργανισμού στο πεδίο, καθώς παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και ψυχολογική υποστήριξη στον Ευάγγελο Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν εξαντλημένος και διεκομίσθη σε Νοσοκομείο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Ευάγγελο Ανδρεαδάκη και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος χθες έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του κι έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Οι συγγενείς του επιχείρησαν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του χωρίς αποτέλεσμα κι έτσι ενημέρωσαν την αστυνομία.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού του ενώ σήμερα το πρωί βρέθηκε παρατημένο το αυτοκίνητό του.

Νωρίς το απόγευμα ο άνδρας εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή εικόνων: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Παρασκευή: οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου (χάρτης)

Τραμπ: Σύλληψη και κράτηση στη φυλακή για μερικά λεπτά

Καιρός: βοριάδες, μπόρες και καταιγίδες την Παρασκευή