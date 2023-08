Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά στον Άγιο σε δάσος (εικόνες)

Πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή 'Αγιος της Δ. Ε. Μεσσαπίων Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 20.20 σε δασική έκταση δυτικά του οικισμού 'Αγιος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 15 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος της Δ.Ε. Μεσσαπίων Εύβοιας. Επιχειρούν 37 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 15 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2023

Ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς μιλώντας στο evima.gr, δήλωσε πως, «η φωτιά στον Άγιο είναι πολύ μεγάλη και καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για να την περιορίσουμε. Αυτή την ώρα η φωτιά καίει δάσος και δεν απειλούνται κατοικίες. Ωστόσο στο σημείο υπάρχει πευκόδης βλάστηση και αν η φωτιά ξεφύγει θα καταλήξει στη θάλασσα».

