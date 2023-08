Πρέβεζα

Πρέβεζα: νεκρός οδηγός μοτοποδήλατου

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα, έβαψε με αίμα την άσφαλτο, αυτή τη φορά στην Πρέβεζα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο άτυχος άνδρας οδηγούσε ένα μοτοποδήλατο στην επαρχιακή οδό Καναλίου – Νέας Σινώπης, όταν αυτό εξετράπη από την πορεία του και υπέστη θανάσιμα τραύματα.

Το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας έχει ξεκινήσει προανάκριση, για να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την αιτία του ατυχήματος.

