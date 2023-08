Χανιά

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Ταυτοποιήθηκαν γονείς βρεφών από παρένθετες μητέρες (εικόνες)

Προφυλακισμένα βρίσκονται τέσσερα άτομα για την υπόθεση, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος.

Το απόγευμα της Παρασκευής έφυγαν για Ιταλία τα δίδυμα και δύο ακόμα μωρά Αυστραλών που ήρθαν στον κόσμο από παρένθετες μητέρες, καθώς μετά από θετικό τεστ DNA διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δικά τους βιολογικά παιδιά.

Και τα τέσσερα είναι ηλικίας 5 έως 9 ημερών και είναι τα πρώτα μωρά που καταφέρνουν να πάρουν εξιτήριο μετά την αποκάλυψη της πρωτοφανούς για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεσης του κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών.

Και οι τρεις οικογένειες ήταν σε συμφωνία μέσω της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών για εμπορία βρεφών και παράνομες υϊοθεσίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αυστραλιανών Αρχων συνολικά στη χώρα εκτιμάται ότι υπαρχουν 150 ενεργές συμφωνίες για παρένθετες μητέρες με την κλινική των Χανίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Χανίων ακόμα πέντε μωρά (από πέντε έως εννέα ημερών) τα οποία περιμένουν τους βιολογικούς τους γονείς, μετά και τις ταυτοποιήσεις DNA, ενώ νέα γεννητούρια από παρένθετες μητέρες αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται πως προφυλακισμένα βρίσκονται τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος.

