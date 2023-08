Λάρισα

Λάρισα: εμπρηστής έβαλε φωτιά δίπλα σε σπίτια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα χειρότερα αποφευχθηκαν όταν οι γείτονες είδαν την απόπειρα του άνδρα και κάλεσαν τις αρχές που τον συνέλαβαν.

-

Σε μία περίοδο όπου η χώρα θρηνεί ανθρώπινες απώλειες και τεράστια καταστροφή του φυσικού της πλούτου αλλά και περιουσιών από τις πυρκαγιές, ένας άντρας συνελήφθη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην πόλη της Λάρισας την ώρα που επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε οικόπεδα με ξερά χόρτα δίπλα σε σπίτια.

Το συμβάν σύμφωνα με πληροφορίες έγινε στη συνοικία της Νέας Πολιτείας, όταν κάμερα ασφαλείας από γειτονικό σπίτι “συνέλαβε” έναν 70χρονο να επιχειρεί να βάλει φωτιά σε οικόπεδα που είχαν ξερά χόρτα και που βρίσκονταν σε απόσταση μερικών μέτρων από σπίτια!

Άμεσα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ειδοποίησε την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο αποσοβώντας τα χειρότερα! Τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος συνέλαβαν τον 70χρονο, ο οποίος κατά πληροφορίες διέμενε σε κοντινή οικία!

Ο δράστης κρατείται και σήμερα Σάββατο θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπρος - Υπουργικό Συμβούλιο: 14 ώρες κράτησε η συνεδρίαση!

ΗΠΑ: Το σχόλιο του Μπάιντεν για την φωτογραφία σύλληψης του Τραμπ (βίντεο)

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου