Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Ο εμπρηστής εποχικός πυροσβέστης τέθηκε σε κατ' οίκον επιτήρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατηγορείται καθ΄ ομολογία του, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, για σειρά εμρπησμών. Γιατί δεν προφυλακίστηκε, μετά απο την απολογία του.

-

Μετά από μαραθώνιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις ο εποχικός πυροσβέστης ο οποίος κατηγορείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ως υπαίτιος – κατ΄ομολογία του- για πολλές μεγάλες πυρκαγιές στην Κεφαλονιά, τίθεται σε κατ’οικον επιτήρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kefaloniapress.gr, υπήρξε διαφωνία μεταξύ Ανακριτή ο οποίος πρότεινε την προφυλάκιση και εισαγγελέως η οποία πρότεινε «ελεύθερος με όρους».. Μετά από αυτό θα αποφανθεί τις επόμενες ημέρες το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κεφαλονιάς.

Ο κατηγορούμενος προσέλαβε δύο συνηγόρους υπεράσπισης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τεντόγλου εξηγεί γιατί δεν χαιρέτισε τον Γραμματέα του ΣΕΓΑΣ στο ξενοδοχείο (βίντεο)

Κύπρος - Υπουργικό Συμβούλιο: 14 ώρες κράτησε η συνεδρίαση!

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου