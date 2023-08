Λασιθίου

Κρήτη: κολυμβητές εγκλωβίστηκαν σε νησίδα

Επιχείρηση στήθηκε από το Λιμενικό Σώμα για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τη βραχονησίδα.

Ενημερώθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Αυγούστου, η Λιμενική Αρχή Σητείας, για ύπαρξη 3 κολυμβητών σε δυσχερή θέση, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, στη θαλάσσια περιοχή «ΑΚΡΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ» Σητείας ν. Κρήτης.

Άμεσα για το σημείο απέπλευσαν Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., φουσκωτό σκάφος του Ναυτικού Ομίλου Σητείας, στο οποίο επέβαινε στέλεχος της οικείας Λιμενικής Αρχής, καθώς και περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Οι ανωτέρω εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι πάνω σε μικρή βραχονησίδα του όρμου «ΑΚΡΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ», πλησίον της ακτής, από όπου περισυλλέγησαν με ασφάλεια από το σκάφος του Ναυτικού Ομίλου Σητείας. Στη συνέχεια, μετεπιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στον λιμένα Σητείας, χωρίς να χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σητείας.

